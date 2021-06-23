Fahrettin Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 19:14
Fahrettin Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Salgının kısa sürede sona ereceğine inancım tam.
  • Vefat tablosunu incelediğimizde, 65 yaş üzeri vatandaşlarda vefat sayılarının 2 kat fazla olduğunu gördük.
  • Aşıların ölümleri önemli ölçülede sınırladığına şahit oluyoruz.
  • Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 50 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla arttı.
  • Salgınla karşılaşmadan önlemler, toplumumuzu korumak için tedbirler aldık ve şimdi de aşıyla salgından kurtulmanın eşiğindeyiz.
  • Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. 'Günde 1.5 milyon doz aşı yapabiliriz' dediğimde inanmıyorlardı. Canları sağ olsun.
  • Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.
  • Gelecek üç yıl boyunca ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı öngörülemese de 3-4 katı fazla ölüm beklenmektedir. Bu son derece hazin bir tablodur.
  • Özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar hızlı sağlamış olacağız.
  • Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızın aşılarını tanımlamış olacağız.
  • 100 milyon doz Sinovac aşısının gelmesi gerekiyordu. Gelen miktar 34 milyon. Biontech'ten 4.5 milyon doz aşı geldi. 30 milyona tamamlanması temmuzun ilk 4 gününü bulabilir. 
  • 400 bin doz geldi Sputnik V aşısı geldi.
  • Gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebiliriz.
  • Yerli aşının faz 3 çalışması 29 merkezde  40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak.
  • Şu ana kadar bize 100 milyon sinovac gelmesi gerekiyordu. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. Biontech şu ana kadar 24,5 milyon aşımız gelmiş oldu. Pazartesi ve Salı günü 5 milyon doz daha gelecek. Uğur hoca hassasiyetle üzerinde durmaya gayret ediyor.
  • Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.
  • 18 yaş altı altı kronik rahatsızlığı olan kişileri aşılamak niyetindeyiz. Ancak bir netlik yok. Bilim Kurulu bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.
  • Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek.

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