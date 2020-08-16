Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

16 Ağustos 2020 Pazar, 20:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 192 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 974 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 249 bin 309'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 997 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, toplam ağır hasta sayısı 679 oldu. Bugünkü test sayısı 65 bin 956 olarak kayıtlara geçti.

''12 BİN 366 KİŞİ HALEN AKTİF HASTA''

Koca, ''Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 16 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle: