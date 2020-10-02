Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 63 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 442 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 442 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Koronavirüs nedeniyle 8 bin 325 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 321 bin 512'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 506 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 455
Tabloya göre, toplam test sayısı 10 miyon 608 bin 664, toplam ağır hasta sayısı bin 455, toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657, bugünkü test sayısı 114 bin 857 olarak kayıtlara geçti.
'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'
Koca, ''Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız bin 455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 2 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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