Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka ve ölü sayısında rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin 132 kişiye vaka, 6 bin 876 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 174 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana vaka ve can kaybında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 19:19
Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka ve ölü sayısında rekor
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 174 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 132 kişiye vaka, 6 bin 876 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 13 bin 14 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 474 bin 606'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 291 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 711

Tabloya göre, toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 711,  toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771, bugünkü test sayısı 168 bin 348 olarak kayıtlara geçti.

''AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR''

Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz'' dedi.

Türkiye'nin 26 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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