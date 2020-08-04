Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı tekrar binlerde

04 Ağustos 2020 Salı, 20:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'deki günlük koronavirüs vakaları tekrar binleri aştı. Son 24 saatte 18 yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirten Koca, günlük vaka sayısının bin 83'e ulaştığını açıkladı.

Ağır hasta sayısının 583'e yükseldiği Türkiye'de bugün iyileşen kişi sayısının 994 olduğu bildirildi.

YÜKSELME CİDDİ!

İki gün arasındaki farkın ilk kez bu kadar belirgin olduğunu ifade eden Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.