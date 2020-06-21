Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin hatayı düzeltti

21 Haziran 2020 Pazar, 23:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız'' ifadelerini kullanmıştı. Koca, ''320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir'' açıklamasını yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.” 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası'' ifadelerini kullandı.