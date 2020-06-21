Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

21 Haziran 2020 Pazar, 20:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 192 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 950 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 187 bin 685'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 412 oldu.

'YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK'

Koca, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız'' dedi.

Türkiye'nin 21 Haziran 2020 günlük koronavirüs tablosu şöyle: