Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 192 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 192 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 950 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 187 bin 685'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 412 oldu.
'YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK'
Koca, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız'' dedi.
Türkiye'nin 21 Haziran 2020 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti
- Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
- Gülümseten görüntüleri! Kaşıntılarının iki nedeni var