Fahrettin Koca'dan 'tedbir' açıklaması

03 Mart 2021 Çarşamba, 22:08

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Koca, yazılı açıklama yaptı.

Koca, ''7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım'' ifadelerini kullandı.

MUTANT VİRÜS

Koca, ''Virüs hayatımızdan çıkmış değil. Ancak çıkacağı günler yakın. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz'' dedi.

AŞININ FAZ 3 ÇALIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Koca, ''Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bin kişiyi aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış Covid-19 vakaları ile aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulunmuştur. Bilim insanlarımızı gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz. Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız. Virüsle mücadelemizde vatandaşlarımızın desteği ve ilgisi sayesinde yaşadığımız bu olumlu seyri elbirliğiyle koruyacağız'' ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI

Koca, ''Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır'' açıklamasını yaptı.