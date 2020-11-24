Faik Öztrak'tan BDDK yorumu: Bu kararların altında imzası olan sorumlular istifa etmelidir
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztırak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nin aktif rasyosu düzenlemesini yürürlükten kaldırmasını değerlendirdi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
Aktif rasyosuna son verme kararı “Nush ile uslanmayının hakkı tekrir, Tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir” sözünü hatırlatıyor. Yanlışlardan dönmek için 128 milyar $’ı hiç etmek, $’ı 8,58’e çıkarmak mı gerekiyordu? Bu kararların altında imzası olan sorumlular istifa etmelidir.
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