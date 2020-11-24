Faik Öztrak'tan BDDK yorumu: Bu kararların altında imzası olan sorumlular istifa etmelidir

24 Kasım 2020 Salı, 11:26

Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

Aktif rasyosuna son verme kararı “Nush ile uslanmayının hakkı tekrir, Tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir” sözünü hatırlatıyor. Yanlışlardan dönmek için 128 milyar $’ı hiç etmek, $’ı 8,58’e çıkarmak mı gerekiyordu? Bu kararların altında imzası olan sorumlular istifa etmelidir.