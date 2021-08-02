Faik Öztrak'tan, Erdoğan'a THK uçakları tepkisi: Yatacak yeriniz yok
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarının 'hurda' denilerek çürümeye terk edilmesine tepki gösterdi. Öztrak, ''Çürümeye bırakılan, uçakların aynısını İspanya ve Hırvatistan şimdi Türkiye’ye yardım İçin gönderiyor'' dedi.
Art arda çıkan orman yangınlarıyla yeniden gündeme gelen ve 2019’dan bu yana kayyım yönetiminde olan THK'nin pilotları ve teknisyenleri işten çıkarıldı.
Kayyım yönetiminin uçakları çürümeye terk etmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türk Hava Kurumu’nun elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok” ifadelerini kullandı.
'HİÇBİRİNİZİN YATACAK YERİ YOK'
Erdpğan'ın bu sözlerine yanıt veren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Erdoğan’ın Fahri Başkanı olduğu Türk Hava Kurumunun elindeki, hurda denerek, çürümeye bırakılan, uçakların aynısını İspanya ve Hırvatistan şimdi Türkiye’ye yardım İçin gönderiyor. O uçakları hurda diyerek çürümeye terk edenler, hiçbirinizin yatacak yeri yok'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
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