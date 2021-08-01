Mollaveisoğlu'ndan Bakanlığa sert "THK" yanıtı

01 Ağustos 2021 Pazar, 14:08

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Türk Hava Kurumuna (THK) yönelik iddiaları üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı’na yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mollaveisoğlu, “Yapmanız gereken nasıl ki Saray’a ve bakanlıklara özel uçak filoları kuruyorsunuz ve bu uçaklar devlete ait, orman bakanlığı için de uçak ve helikopter filosu satın almalıydınız. Bunu yapmadınız.” dedi.

Mollaveisoğlu şunları söyledi:

Orman bakanlığı THK uçakları ile ilgili benim yazı ve açıklamalarıma yanıt vererek yalanlamaya çalışmış. Oysa çok net ifade etmiştim. Şimdi tek tek bakanlığa yanıt veriyorum.

Yangın söndürme işi özelleştirildi “ Bakanlık böyle bir şey yok diyor. Peki 2019 yılında THK yı devre dışı bırakarak özel şirketten helikopter ve uçak kiralama girişimine ne diyeceksiniz? “Bakanlık diyor ki bizim asli işimiz yangın söndürmek. Bu iş özelleştirilemez…

Yanıt veriyorum; yaptığınız laf ebeliği… •yangın söndürme işini bakanlık ne ile yapıyor? Uçak ve helikopter ile… •nasıl temin ediyor? 2019 yılında THK yı devre dışı bırakarak özel sektöre ihaleler yolu ile..

Yani neymiş gerçek; yangın söndürme işini özelleştirmişsiniz… size ait bir hava filosu olmadığına ve bu işi onlarsız yapamadığınıza göre, uçak ve helikopter için ihaleye çıkıp özel sektörü işe dahil ettiğinize göre bu alanı özelleştirmiş, piyasalaştırmış oluyorsunuz.

Mesele bu kadar net… Yapmanız gereken nasıl ki Saray’a ve bakanlıklara özel uçak filoları kuruyorsunuz ve bu uçaklar devlete ait, orman bakanlığı için de uçak ve helikopter filosu satın almalıydınız. Bunu yapmadınız

Tersine bu açığı uzun yıllardır büyük tecrübe ve birikim ile kapatan THK yı devre dışı bıraktınız. THK uçaklarını hangarlarda yatırdınız. Ormanlar yanarken uçaklar yattı… bu kadar açık…

İddia İki: THK bakanlığımıza bağlı kurum değildir ve bakanlığımızın vakıfları ve özel şirketleri destekleme gibi görevi sorumluluğu yoktur. Evet, ben de tam bunu söylüyorum zaten… THK Atatürk’ün Türk havacılığının gelişmesi için kurduğu, Cumhuriyetin gözbebeği bir kurumdur.

Yönetimi şirket yönetimi şeklindedir. THK misyonuna uygun şekilde uzun yıllardır sadece Türkiye’nin değil bölgenin en etkili,yetkin, profesyonel yangın söndürme gücü olmuştur. Türk pilotlarının ve teknisyenlerinin büyük başarısıdır.

Siz Atatürk’ün mirası olan THK’yı, kurban derisi bağışlarında tarikat ve cemaatlerden daha çok deri bağışı alan kurumu yok ettiniz. Özel şirketleri destekleme sorumluluğumuz yok diyorsunuz ama helikopterleri ve Rus uçaklarını özel şirketten kiralıyorsunuz?

2021 yılında 3 amfibik uçak ve 2 helikopter THK’nın pilot ortak olduğu iş ortaklığından kiralanmıştır diyorsunuz. Doğrusu şu, THK nın elindeki uçaklara hem hurda deyip hem kiralamanız mümkün değil. Peki söz ettiğiniz 3 uçak ne? Rus uçakları…

THK‘dan uçak kiralamadınız, Rus uçaklarını uçurabilmek için THK nın lisansını kullanıyorsunuz… ama sanki THK dan kiralama yapmış gibi yine gerçeği büküyor halka doğruları söylemiyorsunuz.

Orman yangınlarında helikopterlerin uçaklardan daha etkili olduğunu yazmışsınız. Buna yanıt bile vermiyorum. Çünkü bilimsel değil… yerli yabancı tüm yangınla mücadele uzmanları tersini söylüyor…

THK uçaklarını 100 litre şartı ile dışarda bırakmadık diye yazmışsınız. Kendi yaptığınız ihale ile çelişiyorsunuz. İhalede 5 bin litrenin üzerinde uçaklarla çalışacağız diye yazıyor. THK uçakları 4 bin 900 litre kapasite ile çalışıyor. THK’nın ihaleye girememe nedeni bu!

Diyorsunuz ki CL 215 ler zaten 3-4 ton su taşıyabiliyor. Uçakların taşıma kapasitesi sizin “tahmininizle” değil kullanım kılavuzunda yer alan özellikleri bölümünde yer alıyor. Yani ihale şartnamesinde lafa değil uçağın kapasitesinin ve özelliklerinin yazdığı belgeye bakılıyor.

Son sözüm: deveye sormuşlar “boynun neden eğri” diye… “nerem doğru ki!”demiş…

Orman bakanlığı THK uçakları ile ilgili benim yazı ve açıklamalarıma yanıt vererek yalanlamaya çalışmış.

Oysa çok net ifade etmiştim. Şimdi tek tek bakanlığa yanıt veriyorum. ++ — Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) July 31, 2021

CUMHURİYET TV’DE ANLATMIŞTI

Mollaveisoğlu Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada, “THK uçaklarının sisteme dahil edilmediğini öğrendim. Orman Bakanlığı, yangın söndürme işini THK’den almış ve yerine özel şirketleri getirmişti. Bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin çok değerli bir kurumu, AKP tarafından içi boşaltılarak çürümeye terk edildi.” İfadelerini kullanmıştı.

“Orada büyük bir hafıza vardı” diyen Mollaveisoğlu, “Çok seçkin pilotlara sahip bir kurumdu THK. Fakat Orman Bakanlığı, bu alanı özelleştirmek için THK’yi devre dışı bırakarak bu süreci kendi çıkarlarına yönelik değiştir” demişti.

Bakanlık ise özelleştirme işinin doğru olmadığına dair bir açıklama yayımlamıştı.