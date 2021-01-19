Falcao'ya Kolombiya'dan talip var: "Her gün hayalini kuruyorum"
Kolombiya ekiplerinden Millonarios, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor.
Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Millonarios'ın yönetim kurulu başkanı Gustavo Serpa, Radamel Falcao'nun takıma katılma olasılığı hakkında açıklamalar yaptı.
Serpa, yıldız futbolcuyu transfer etmenin hayalini kurduklarını söyledi.
"Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme olasılığını hayal ediyorum. Onunla bir kez konuştum ve transfer sadece onun istediği şeye bağlı."
Hedeflerinin her yıl şampiyonluk olduğunu vurgulayan Gustavo Serpa, "Millonarios gibi büyük kulüpler taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek ister. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi isimlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Falcao'ya ülkesinden, Güney Amerika'dan ve Araplardan teklifler gelse de kabul etmiyor. Ancak kendisinin ve Galatasaray'ın yararına bir durum olur da gitmek isterse konuşuruz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 8 maçta görev yapan 34 yaşındaki Falcao, 5 gol kaydetti.
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