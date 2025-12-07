Şireci Tekstil’de korkunç kaza! İşçi iki kolunu kaybetti

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Şireci Tekstil'de bir işçinin iş kazası geçirerek iki kolunun koptuğunu açıkladı.

X hesabından yapılan açıklamaya göre işçinin durumuna dair henüz net bilgiye ulaşılmadığı ancak sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

"Öfkeliyiz" diyerek yapılan açıklamada sendika, "İşçileri öğüten, hayatları ve emekleri üzerine çöken bu düzene karşı mücadele etmek bir seçenek değil hepimiz için zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Sendikanın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Öfkeliyiz!

Şireci Tekstil’de bir işçinin iş kazası geçirdiği ve iki kolunun koptuğu haberi sendikamıza ulaştı.

İşçi kardeşimizin durumunun ne olduğuna dair net bilgiye henüz ulaşılamamıştır.

İşçileri öğüten, hayatları ve emekleri üzerine çöken bu düzene karşı mücadele etmek bir seçenek değil hepimiz için zorunluluktur.”

İki kolunu kaybeden işçi Murat Doğan’ın 10 yıldır Şireci’de çalıştığı 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KARACA: “MEZBAHA DÜZENİ”

EMEP Milletvekili Sevda Karaca olayın denetimsizlik ve kâr hırsının sonucu olduğunu belirterek “mezbaha düzeni”ne karşı örgütlenme çağrısı yaptı.

Karaca, hastane önünden seslenerek iki kolunu kaybeden işçi Murat Doğan’ın 10 yıldır Şireci’de çalıştığını ifade etti:

“İşçilerin emeklerinin üzerine çökmeleri yetmiyormuş gibi elleri, kolları, parmakları, hayatları çalınıyor. Bu şehirde iş kazalarında ellerini, kollarını, canlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz için yapılacak en temel şey insanca çalışılacak bir iş yaşamının kurulabilmesi. Bunun için de elimizdeki tek gücümüz örgütlülüğümüz.

Çalışma Bakanlığına sesleniyorum… Daha önce bu şehirde bu mezbaha düzeninin denetimsizlik sonucu olduğunu çok defa dile getirdik. Yaşanan iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, önlem alınması için başvurularda bulunduk. Soru önergeleri verdik. Hepsini geçiştirdiniz. Bugün Murat kardeşimizin 2 kolunu birden kapan bu mezbaha düzeninin sorumlularından biri de sizsiniz. İşçilerin canını koruyabilmek için acil denetim ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yerine getirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.”

ZAM İSTEYEN İŞÇİLERİ İŞTEN ATMIŞTI

Türkiye’nin en büyük 261. sanayi şirketi olan Şireci Tekstil'de daha önce yüzde 30 zam dayatmasına karşı direnişe geçen işçileri işten atılmıştı.

AKP’Lİ ŞAHİN PATRONA GARD OLMUŞTU…

İşçilerin sık sık zam talepleriyle gündeme gelen Şireci’de 2023 yılındaki fiili grevde, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şireci patronunu savunarak işçileri işe dönmeye ikna etmeye çalışmıştı.

Şireci tekstil fabrikasında grev yapan işçilere patronlarını öven Şahin, patronun suçlu olmadığını savunmuş, sorunu AKP iktidarında yükselen enflasyona bağlamıştı.

İşçilere seslenen Şahin şunları söylemişti:

Bu (Ahmet Şireci) sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya… Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak… Kentte uyuşturucu sorunu var. Şireci AMATEM’i yaptı.

Allah aşkına insanları değerlendirirken… Dedi ki, ‘Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım…’ Şireci dediğiniz adam bu.

Arada fitne çalışıyor… Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok.

Adam diyor ki, ‘Beni üzüyorlar.’ (İşçiler, ‘Bir bardak su vermiyor’ diye çıkıştı.) Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi.

Cumhurbaşkanımız bu enflasyon iki yıllık sürede tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır…

Şahin’in bu sözlerine onu dinleyen çok sayıda işçiden de tepkiler yükselmişti.

ŞİRECİ PATRONUNUN TERASINDA BİR KADIN İŞÇİ ÖLMÜŞTÜ…

2020 yılında Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci’ye ait evde terasta Nepalli ev işçisi Monna Rai ölü bulunmuştu. Tüfekle vurulan kadının “intihar ettiği”belirtilmişti. Olaydan sonra daha önce Şireci’nin sekreterinin de intihar ettiği ortaya çıkmıştı.