Faruk Bildirici yazdı: İşte televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi

16 Ocak 2021 Cumartesi, 10:39

Sabah kuşağında yayınlanan programlara çıkan doktorların ücret alıp almadıkları merak konusuydu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyonlardaki sağlık programlarıyla ilgili olarak çok sayıda doktorla konuştuğunu belirterek konuyla illgili bir yazı kaleme aldı.

Paralı programların herkesin bildiği bir sır haline geldiğini ifade eden Bildirici, işin artık dolandırıcılık piyasasının da oluştuğunu, bazı doktorların dolandırıcılar tarafından programa çıkarılma vaadiyle kandırıldığını da anlattı.

Bildirici'nin araştırma yaptığı kanallar arasında FOX, Star TV, Kanal D, CNN Türk, Show TV, 24 TV, A Haber, TV Net ve Ülke TV bulunuyor.

"BAZEN FİRMALAR SPONSORLUK YAPIYOR"

Konuyla ilgili bir plastik cerrahıyla görüştüğünü belirtren Bildirici, yazısında cerrahın söylediklerine de yer veriyor:

“Bu programlarda Canan Karatay, Ümit Aktaş gibi reytingi olan birkaç isim dışında tümünden para alınıyor. Ben bir plastik cerrah olarak rekabette geri kalmamak için televizyon programlarına aylık bütçe ayırıyorum.

Her zaman biz ödemiyoruz bu ücreti. Bazen firmalar sponsorluk yapıyor. Örneğin ben plastik cerrah olarak medikal firmalardan malzeme alıyorum. Diyorlar ki, ‘aylık 200-300 bin liralık malzeme alırsan karşılığında iki Çağla Şikel programı promosyon! Program sorumluları da ‘Kanallar artık bu gelirlerin üzerinden dönüyor’ diyorlar. Parasız program yok artık.”

Bildirici'nin yazısından bazı bölümler şöyle:

SADECE DOKTORLAR DEĞİL

"Bu konuşmanın ardından televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarındaki ücret tarifesini öğrenmeye çalıştım. Standart bir tarife olmadığı, kişiye ve kanala göre rakamların değiştiği bilgisini aldım" diyen Bildirici, bir reklam firması yöneticisinden aldığı şu bilgiyi de paylaşıyor:

“Aslında bu programlarda sadece doktorlardan değil, diğer konuklardan da para alınıyor. İş insanı, eğitimci, sanatçı, avukat, doktor, fark etmiyor. Dakika üzerinden pazarlık yapılıyor. Programların dış yapım ya da kanalın kendi yapımı olması arasında fark oluyor.

Bazen yapım şirketi ile kanal birbiriyle rekabete girişiyor. Danışmanlık şirketleri ve reklam ajansları da program satarken kendi komisyonlarını ekliyorlar. Program sunucuları da bu satışlardan artı para alıyor bazı kanallarda.”

DEMET VE ALİŞAN’DA 15 DAKİKA 14 BİN LİRA

Üstelik de manken ya da sanatçı gibi yayıncı olmayan kişilerin sunduğu programlarda konuklardan istenen ücretler daha yüksek. Bana gönderilen ücret listesinde FOX TV’de yayımlanan “Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün” programına 15 dakika çıkmanın ücreti 28 bin 750 lira, Star’da yayımlanan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programının 15 dakikası için ise 16 bin 100 lira alındığı belirtiliyordu.

“Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün” programı yetkililerine ulaşamadım. Ama bir doktor arkadaşım Demet Akalın ile Alişan’ın programını hazırlayanlarla görüştü, ona verdikleri bilgi şöyle:

“Programa 15 dakika çıkmak için aldığımız ücret 14 bin lira. Şirket adına fatura kesilmesini isterseniz KDV’yi de ekleriz. Soruları siz önceden hazırlayıp bize veriyorsunuz, programda o sorular size yöneltiliyor. Ama ocak ve şubat ayları doldu, sizi daha sonrası için sıraya alabiliriz.”

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