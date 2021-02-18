Faruk Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası

18 Şubat 2021 Perşembe, 19:11

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalında katıldı.

8 haber programını 4 hafta boyunca izleyen Bildirici, "İktidara yakın ya da iktidar kontrolündeki kanallarda 'ekrana çıkamayacaklar listesi' var. Bu listeyi kimin düzenlediği malum. Saray çevrelerinden ve AKP Genel Merkezi'nden düzenleniyor. Mahir Ünal ve Fahrettin Altun..." iddiasında bulundu.

''ALTUN VE ÜNAL İLE TEMAS HALİNDE''

Eskiden konukları programı hazırlayan kişilerin seçtiğini belirten Bildirici, "Spiker konumuna indirgenmiyordu yani haber sunucuları ve moderatörler, yönetiyorlardı. Şimdi hem konular hem konuklar kanalın merkezi tarafından belirleniyor. Kanalın genel müdürüyle temas halinde, genel müdür de Fahrettin Altun ve Mahir Ünal ile temas halinde..." diye konuştu.