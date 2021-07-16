Fas ile İsrail'den 'elektronik harp' alanında işbirliği

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:58

İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi David Govrin, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan anlaşmanın siber güvenlik araştırma ve geliştirme ile operasyonel alanlarda işbirliği yapmayı öngördüğünü kaydetti.

Söz konusu anlaşmayı İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Yigal Unna ile Faslı mevkidaşı Mustafa er-Rabii'nin imzaladığı kaydedildi. Fas tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

AA'nın haberine göre; Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.