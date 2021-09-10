Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı
Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılan ve katılım oranı yüzde 50,18 olan genel seçimlerle ilgili kesin sonuçları açıkladı. Koalisyon hükümetine liderlik eden Adalet ve Kalkınma Partisi ise ağır yenilgi aldı.
Parlamentoda 125 sandalyeye sahip olan “ılımlı İslam” çizgisindeki partinin sandalye sayısı 12’ye düştü. Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el Osmani, milletvekili seçilmek için gerekli olan oy oranına ulaşamadı. Medyanın ve seçim analistlerinin seçimden birinci olarak çıkacaklarını tahmin ettikleri AKP’nin aldığı hezimet parti içinde de sert tartışmalara yol açtı.
Krala yakın isim Parti lideri ve eski Başbakan Abdelilha Benkirane, Saad-Eddine El Othmani’yi istifaya çağırdı. AKP’nin, liberal olarak tanımlanan rakipleri arasında bulunan Ulusal Bağımsızlar Birliği (UBB), 97 milletvekili ile seçimin galibi oldu. UBB lideri halihazırda ülkenin Tarım Bakanı olan ve Fas Kralı 6. Muhammed’e de yakınlığıyla bilinen milyarder iş insanı Aziz Ahannuş. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 82 sandalye kazanırken merkez sağ İstiklal Partisi de 78 sandalye elde etti. Adalet ve Kalkınma Partisi önceki gün yaptığı açıklamada rakiplerini oy satın almakla suçlamıştı.
Katılımın yüzde 50.18 oranında olduğu belirtilen seçimin sonucunda hiçbir parti tek başına parlamentoda çoğunluğu oluşturamadı. Bundan sonra ittifakların yapılması ve bir koalisyon hükümetinin kurulması gerekiyor. Kral 6. Muhammed, galip partiden bir kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirecek.
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