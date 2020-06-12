Fatih Altaylı paylaştı: İşte hükümetin Ayasofya kararı

12 Haziran 2020 Cuma, 12:12

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hükümetin Ayasofya'nın ibadete açılması kararının kesinleşmiş olarak görüldüğünü aktardı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının uluslararası sorunlara yol açacağına dair değerlendirmeler de yapıldığına dikkat çeken Altaylı, "Cami olarak kullanımı devam edecekmiş ama müze olarak da gezilebilecekmiş. Bunun üzerine bir planlama yapılıyormuş" ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde: “Ayasofya’nın ibadete açılması için çok da karmaşık ve zorlu bir süreç gerekmediğini, sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı kararı ile, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzalı bir kararı ile Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılabileceğini yazdım dün.

Hem konuya hem de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın bir dostumdan aldığım bilgi şöyle: Ayasofya’nın ibadete açılması uluslararası bazı sorunlara neden olacağı için bunlar üzerinde bir çalışma yürütülüyormuş. Fakat ibadete açma kararı kesinmiş. Cami olarak kullanımı devam edecekmiş ama müze olarak da gezilebilecekmiş. Bunun üzerine bir planlama yapılıyormuş. Muhtemelen orta bölümde ibadet yapılırken, bunu çevreleyen alan müze olacakmış.

“Peki mozaikleri ne yapacaksınız, cemal görünen yerlerde namaz kılınması sakıncalı değil mi? Yusuf Halaçoğlu Hoca yok diyor ama tam minberin üzerinde bile Hz. Meryem ve Hz. İsa tasvirleri var.”“Muhtemelen yüz bölümleri bir örtü ile kapatılır. Başka türlü olmaz” dedi.”