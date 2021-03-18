Fatih Altaylı tepki gösterdi: Hepsi masalmış
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamasının ardından yaşananları kaleme aldı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamasının ardından yaşananları kaleme aldı.
Altaylı bugünkü yazısında, İnsan Hakları Eylem Planı’nın yeni açıklandığını fakat uygulanmadığını belirtti. Altaylı, Cumhuriyet yazarı Enver Aysever’in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Plan daha taze, dumanı tütüyor olmalı! Her gün olanlara bakmak da mümkün de sadece dün olanlara bakalım” dedi.
Altaylı şöyle devam etti:
“Ne demişlerdi, 'İfade almak için tutuklama, gözaltı gibi şeyler olmayacak.' Biz de demiştik 'Yasa zaten ille de yapın demiyor. Böyle uygulamazsanız böyle olmaz.' Dün ne oldu? Gazeteci Enver Aysever, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bu duyup bildiğimiz, kim bilir başka kimlere aynısı oldu! Adam burada. Bir yere kaçtığı kaçacağı yok. Belli ki, çağrı eline ulaşmamış. Şart mıdır gözaltı?”
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