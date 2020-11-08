Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.

AA
08 Kasım 2020 Pazar, 18:10
Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi
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Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.


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