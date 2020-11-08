Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi

08 Kasım 2020 Pazar, 18:10

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.