Fatih Portakal, Asiltürk'e tepki gösterdi: İnsan gibi değil, köle gibi görüyor
Gazeteci Fatih Portakal, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün "Bana itaat sözü verdiniz" açıklamasına "Bu zihniyettekilere hayır demesini bilin" sözleriyle tepki gösterdi.
Saadet Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Gazete’de Saadet Partililere seslenerek, "bana itaat sözü verdiniz" demişti.
Asiltürk'ün tartışma yaratan açıklamalarına gazeteci Fatih Portakal sert tepki gösterdi. "Vay, itaat! Demek ki partililerini insan gibi değil, köle gibi görüyor” diyen Portakal, “Bu zihniyettekilere hayır demesini bilin" çağrısı yaptı.
ASİLTÜRK NE DEMİŞTİ?
Necmettin Erbakan'dan sonra Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevi kendisine teklif edildiğinde yapılan bir toplantıyı kastederek tek şartının itaat olduğunu ve bunun da o toplantıda olanlar tarafından kabul edildiğini dile getiren Asiltürk, şunları söylemişti:
Millî Görüş Toplumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana teklif edildiğinde bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz’, dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı ‘evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz’ dediler. Erbakan Hoca’mız, önemli toplantılara Genel İdâre Kurulu’yla birlikte bütün Millî Görüş teşkilatlarını da çağırırdı.
Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca’mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan birçok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı. Erbakan Hoca’mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi.
Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, dâvânın başında bulunan Erbakan Hoca’mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi. Eğer Millî Görüş’ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca’mız bu uyarıyı sık sık yapardı.
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