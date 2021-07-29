Aksoy Araştırma son anketini açıkladı: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti
Aksoy Araştırma Şirketi'nin anket araştırmasına göre, haziran ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.
Cumhuriyet TV'den Anıl Yağcı'ya özel açıklamalarda bulunan Aksoy Araştırma Şirketi'nin sahibi Ertan Aksoy son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Seçmen davranışını etkileyen birçok başlığın kötüye gidiyor olması, seçmenin erken seçim talebinin her geçen gün daha fazla karşılık bulduğunu vurgulayan Ertan Aksoy, "Seçmenin yarısından fazlası yani yüzde 55-60'lık bir grup bugün için erken seçimi gerekli görüyor" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet TV'nin sorularını yanıtlayan Aksoy, şöyle devam etti:
"Erken seçim konuşmaları devam ediyor yeni yapılan çalışmalarda öne çıkan maddeler nelerdir?"
"İktidar bloğunun oy durumu nasıl sorusu şu dönem en dikkat çekici yanıtları içeriyor. Araştırmacılar genelde o ay bulduğu sonuçları inceler ama analizleri ve kararları daha çok zaman serisi üzerinden oluşturmaya çalışır. Biz de bu açıdan bakarsak AKP'de uzun bir süredir sürekli oy kaybı söz konusu. Bu kayıp çok fazla geri çevrilemiyor.
Eskiden tansiyon alanları yaratıp bir sınır dışı operasyon veya başka bir alanla geriye çevrilmeye çalışırken bugün gelinen yerde artık bu tür tansiyon alanları iktidarın sorununu çözmüyor.
Geçen yıl eylül ayında yaptığımız ölçümde ise AKP'nin kararsızlar sonrası oy oranı yüzde 38'di. Şimdi kaybetme ivmesi devam ederek yüzde 31'e gelmiş durumda. Aynı durumu ittifaklar konusunda da söyleyebiliriz. Özellikle haziran ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakını geride bırakmış durumda."
"Aksoy Araştırma'nın raporlarına göre, yarın seçim olsa kim galip gelecek?"
"Bu pazar bir seçim olsa, biz millet ittifakının iktidarına uyanmış oluruz. Bu şu an için çok net. Toplumda erken seçim beklentisi her geçen gün daha fazla artıyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk dile getirdiği dönemde görece daha düşük olan erken seçim talebi zaman içerisinde muhalefetin daha fazla dillendirmesi ve kararlı tutumu aynı zamanda ülkede başta ekonomi olmak üzere seçmen davranışını etkileyen bir çok başlığın kötüye gidiyor olması seçmenin erken seçim talebinin her geçen gün daha fazla karşılık bulmasını sağladı. Seçmenin yarısından fazlası yani yüzde 55-60'lık bir grup bugün için erken seçimi gerekli görüyor. "
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