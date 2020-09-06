Fatih Portakal 'bayrak değişimi' için FOX TV'de
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal'ın son kez FOX TV ekranlarında olacağını belirtti. Şentürk, ''Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek" dedi.
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak emekli olduğunu açıklayan Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'nden ayrılma kararı almasının ardından FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek" diyen Şentürk, Fatih Portakal'ın son kez FOX ekranlarında olacağını duyurdu.
Şentürk, Portakal'ın emeklilik kararına ilişkin, "Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.
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