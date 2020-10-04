Fatih Portakal, "hasta-vaka" ayrımının sebebini açıkladı

04 Ekim 2020 Pazar, 15:54

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel YouTube hesabında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Fincancı Korur ile yaptığı söyleşinin ayrıntılarını paylaştı.

Portakal, Korur’a yönlendirdiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka ve hasta ayrımına ilişkin tartışma yaratan sözlerine aldığı yanıtı yurttaşlara aktardı.

"TOPLUMLA PAYLAŞMAMAK İÇİN VAKA-HASTA AYRIMINA GİDİLİYOR"

Korur’un “Tıp biliminde olgu eşittir vaka eşittir hasta anlamına gelir” sözlerini aktaran Portakal şöyle devam etti:

Sayın Bakan’ın bunu bilmemesi mümkün mü? Tabii ki değil. Peki ne amaçla vaka ve hasta ayrımına gidiyor Türkiye? Bunu zaman gösterecek. Benim aklıma gelen ilk cevap şu; vaka ve hasta ayrımını yapıyor ki büyük miktarda hastalanan veya taşıyıcı olan insanı toplumla paylaşmamak için.

"PCR testi negatif çıksa dahi klinik bulgular koronavirüsü işaret ediyorsa vaka sayılmalı"

PCR testlerinin pozitif çıkması durumunda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bunun açıklanması gerektiğini söylediğini belirten Portakal, bu uygulamanın Türkiye’de yapılmadığını ifade etti.

Portakal TTB’nin PCR testi negatif çıkmasına rağmen eğer klinik bulgular koronavirüs hastalığını gösteriyorsa, bunun da turkuaz tabloya geçmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.