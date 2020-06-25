Fatih Terim, Başakşehir için hamle oyuncusu arıyor
Galatasaray, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından çift kale taktik oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlandı.
Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fatih Terim ilk 11 için Onyekuru'yu forvette denerken Erencan ve Emre Akbaba'yı da yedekte bekletecek.
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