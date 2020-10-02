Fatih Terim: Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık

02 Ekim 2020 Cuma, 01:09

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferle ilgili olarak, "Yönetime herhangi bir şey demenin manası yok. Yapmak için uğraştılar, olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söylediğim zaman bazıları alınıyor ama yok" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında deplasmanda Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Terim, "İlk yarı bana göre ilk 5-10 dakika haricinde devrenin sonuna kadar her an pozisyon bulabilecek, gole yakın bir Galatasaray vardı. Bunu daha önce de söyledim. Çok iyi bir takımla, çok çabuk oynayan bir takımla oynuyoruz. Orada yapacağımız hatalar, bir an konsantrasyondan vazgeçersek, 50 ile 60 arası nitekim maçı kaybettik. İki gol geriye düştük. Burada beklediğimiz bazı oyuncularımızın performansı idare eder gibi olmamalıydı. İkinci maçı oynuyoruz pazardan perşembeye, tekrar pazar günü maç var. Bundan sonra bir maç daha yok çünkü. Türkiye Ligi’ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi. Böyle maçlarda idare edilmez. Türkiye Ligi’nde 5 tane değişiklik alıştık. Burada 3 değişiklik var. Dikkat etmek zorundasınız. Sıkıntıya düşebilirsiniz. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı ikinci yarı 50 ile 60 arası yaptık. Ondan sonra golü bulduk ama geçti. Ondan sonra başka bir oyun oynandı. O oyunda da çok da başarılı olamadık. Buna rağmen Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa’da başarılı olmalıydı. Çok üzgünüm o yüzden” dedi.

"YAPMAK İÇİN UĞRAŞTILAR AMA OLMADI"

Transfer dönemiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim, "Çalıştık ama olmadı. Durumumuz da buna müsait değildi. Bundan sonra Avrupa’yı kaybettik, içeride bir şekilde oynarız. Yönetime herhangi bir şey demenin manası yok. Yapmak için uğraştılar, olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söylediğim zaman bazıları alınıyor ama yok. Kabul edilir bir şey. Galatasaray’ın parasını verdiğinize göre zaten herkes alınır. Öbür taraf daha beceri istiyor. O da lazım. Sattığımız kadar alacağımıza göre orada da başarılı olmalıyız. Çok üzgünüm. Buradan başka bir sonuçla çıkabilirdik, çıkmalıydık. Çok da iyi hazırlanmış bir organizasyonumuz oldu. Teknik, taktik, fizik adına herkes hazırdı. Herkes motiveydi. Bazı oyunlarımızın sahanın içerisinde idare etmesi olmadı. Çok üzgünüm. Burayı atlasaydık çok başka hikaye olabilirdi. Galatasaray, Rangers'ı eliyorsa ki bana göre Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Ondan sonraki düşünceler başka olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Younes Belhanda ile ilgili gelen soruya ise "Şu an 6'ncı resmi maçı oynamışız. Hazırlık maçlarıyla 10 maç geride kaldı. 2.5 aydır çalışıyoruz. Adaptasyonu çok da kolay değil. Kiralık ne kadar mantıklı? Eğer mümkünse satın alamayacağımıza göre bence ocak ayına kadar davranabiliriz. Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Herhalde bildiği bir şey vardır. Yılan hikayesine döndü. Gitti gidiyor, geldi geliyor. Yok Arap ülkelerine yok Nice’e gidiyor. Zaten 3 günümüz var. Orada da her şey belli olur" yanıtını verdi.