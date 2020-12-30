Fatih Terim Trabzonspor'un orta saha oyuncusunu istiyor
Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünen Abdülkadir Parmak Galatasaray'ın radarına girdi. Sezonun parlayan yıldızı Taylan Antalyalı'yı yedeklemek isteyen Cimbom Trabzonspor'un 26 yaşındaki futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'da transfer mesaisi erken başladı. Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Ahmet Ağaoğlu yönetimine bildiren Abdülkadir Parmak İstanbul yolcusu. Galatasaray'da rotasyonu zenginleştirmek isteyen Fatih Terim Abdülkadir Parmak için harekete geçilmesini istedi. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek maç cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı'nın yerine oynatacak isim bulmakta güçlük çeken tecrübeli teknik direktör ligin ikinci yarısında bu gibi sıkıntıları çekmek istemiyor.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 13 maça çıkan Abdülkadir Parmak bu maçlarda gol veya asist üretemedi.
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