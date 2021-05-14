Fatih'teki bekçi şiddetine soruşturma başlatıldı

14 Mayıs 2021 Cuma, 10:19

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Katip Kasım Mahallesi'nde görevli bekçiler, sokağa çıkma yasağı sırasında, yere yatırdıkları kişiye çok sert müdahalede bulunmuş, kaçan bir kişinin arkasından havaya ateş açmıştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu olayla ilgili olarak Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, gözaltına alınan Ş.B. adlı kişinin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandığı, diğer kişiler hakkında ise sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten para cezası kesildiği belirtildi.

Fatih Kaymakamlığı, olaya müdahale eden görevliler hakkında ise idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.