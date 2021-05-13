'İstanbul’da bekçi şiddeti' iddiası! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

İstanbul'da, bekçilerin yere yatırdıkları bir kişiye şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler Twitter’da tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 16:27
'İstanbul’da bekçi şiddeti' iddiası! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
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Bekçiler, bir kez daha şiddet görüntüleriyle gündemde. Fatih’te çekildiği anlaşılan görüntülerde 4 bekçi, yere yatırdıkları kişiye sert müdahalede bulunuyor. Bir bekçi, olay yerine gelen bir başka kişinin üstüne yürüyor ve küfürlü şekilde bağırarak tekme savuruyor. Birkaç saniye sonra 3 el silah sesi duyuluyor.

Videoyu paylaşan Tolga Özçelik, olayın İstanbul’da gece saatlerinde yaşandığını belirtti. Bekçilerin şahsı yere yatırdığı yerde ‘Grand Anatolia Hotel’ tabelası göze çarpıyor. Grand Anatolia Hotel, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunuyor.



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