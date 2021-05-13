'İstanbul’da bekçi şiddeti' iddiası! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
İstanbul'da, bekçilerin yere yatırdıkları bir kişiye şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler Twitter’da tepki çekti.
Bekçiler, bir kez daha şiddet görüntüleriyle gündemde. Fatih’te çekildiği anlaşılan görüntülerde 4 bekçi, yere yatırdıkları kişiye sert müdahalede bulunuyor. Bir bekçi, olay yerine gelen bir başka kişinin üstüne yürüyor ve küfürlü şekilde bağırarak tekme savuruyor. Birkaç saniye sonra 3 el silah sesi duyuluyor.
Videoyu paylaşan Tolga Özçelik, olayın İstanbul’da gece saatlerinde yaşandığını belirtti. Bekçilerin şahsı yere yatırdığı yerde ‘Grand Anatolia Hotel’ tabelası göze çarpıyor. Grand Anatolia Hotel, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunuyor.
Görüntüler İstanbul'dan— TOLGA ÖZÇELİK (@tolgaozcelkk90) May 13, 2021
Gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasını sözde ihlal eden bir vatandaşı bekçiler orantısız bir şekilde müdahale etti.
Biz aman dileyene el kaldırmayan bir milletin torunlarıyız. Bekçilerin yerde yatan vatandaşın elleri bağlı iken vurması üzücü bir durum. pic.twitter.com/MYt8IhQGCb
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