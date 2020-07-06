Fatma Şahin uyardı: Böyle giderse okulları açamayız
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.
Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki vaka artışına dikkat çeti. Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyleyen Şahin, yurttaşlara uyarılarda bulundu.
Şahin, programda “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı.
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