Fed, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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