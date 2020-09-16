Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 21:13
Fed, faiz kararını açıkladı
Abone Ol google-news

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler