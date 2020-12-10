Feminist avukat Canan Arın’a "Anne Klein" Kadın Ödülü
Feminist avukat Canan Arın, Heinrich Böll Vakfı'nın 2021 Anne Klein Kadın Ödülü'ne layık görüldü. 10 bin euroluk ödül 5 Mart’ta Berlin’de düzenlenecek törenle sahibine verilecek.
Heinrich Böll Vakfı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, avukat ve kadın hakları aktivisti Canan Arın’ın vakıf bünyesinde dağıtılan 2021 Anne Klein Kadın Ödülü’ne layık görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, İstanbul’da avukat olarak çalışan Arın’ın 40 yılı aşkın bir süredir kadın hakları ve kadınların kendi kaderini tayin etmesi için mücadele verdiği belirtildi.
Türkiye’nin ilk bağımsız kadın sığınma merkezi olan Mor Çatı'nın kurucuları arasında yer alan Arın’ın, şiddete maruz kalan kadınlara hukuk mücadelelerinde de destek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Arın’ın 2012 yılında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülke olmasına katkıda bulunduğuna da vurgu yapıldı. Vakıf, Türk hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme seçeneğini değerlendirdiğine işaret ederek Sözleşme'nin kazanımlarının tehdit altında olduğunu belirtti.
DW Türkçe'nin haberine göre, aynı zamanda ödülün jüri başkanlığını da yapan Heinrich Böll Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Barbara Unmüßig, Canan Arın gibi binlerce kadının kadın politikalarındaki gerilemelere karşı şiddetten uzakta kendi yaşamlarını belirleme mücadelesi verdiğini söyledi.
1950-2011 yılları arasında yaşayan Anne Klein, kadın hakları ve aynı cinsin birlikte yaşamını savunan bir Alman avukat ve Berlin senatörüydü.
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