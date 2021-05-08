Fenerbahçe Ankara'da, kulağı derbide

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 08:48

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı - lacivertliler, derbi haftasında zorlu deplasmanda sahne alıyor. Eryaman Stadı’nda 20:30’da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ ÇOK

Sarı - lacivertlilerde sezonu kapatan Nazım Sangare, tedavileri devam eden Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır ile arka adalesinde sorun yaşayan Serdar Aziz’in yanı sıra sırt ağrısı bulunan Sinan Gümüş ve bel ağrısı olan Mbwana Samatta forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL İLK 11'DE Mİ?

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezası sonra eren Gökhan Gönül sağ bekteki yerini alabilecek. Ozan Tufan ise kendi bölgesi olan orta sahaya dönecek. Mesut Özil’in ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

22 kişilik kadroya U19 takımında forma giyen genç oyuncu Arda Güler ilk kez dahil edildi.

FENERBAHÇE'NİN SARI KART CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI

Fenerbahçe’de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Gökhan Gönül, ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i:

Harun Tekin

Gökhan Gönül

Marcel Tisserand

Attila Szalai

Caner Erkin

Jose Sosa

Ozan Tufan

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Dimitris Pelkas

Enner Valencia