Fenerbahçe Ankara'da, kulağı derbide
Fenerbahçe ile Ankaragücü arasındaki maç Eryaman Stadı’nda 20:30’da başlayacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı - lacivertliler, derbi haftasında zorlu deplasmanda sahne alıyor. Eryaman Stadı’nda 20:30’da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ ÇOK
Sarı - lacivertlilerde sezonu kapatan Nazım Sangare, tedavileri devam eden Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır ile arka adalesinde sorun yaşayan Serdar Aziz’in yanı sıra sırt ağrısı bulunan Sinan Gümüş ve bel ağrısı olan Mbwana Samatta forma giyemeyecek.
MESUT ÖZİL İLK 11'DE Mİ?
Fenerbahçe’de kırmızı kart cezası sonra eren Gökhan Gönül sağ bekteki yerini alabilecek. Ozan Tufan ise kendi bölgesi olan orta sahaya dönecek. Mesut Özil’in ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.
22 kişilik kadroya U19 takımında forma giyen genç oyuncu Arda Güler ilk kez dahil edildi.
FENERBAHÇE'NİN SARI KART CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULARI
Fenerbahçe’de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Gökhan Gönül, ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i:
Harun Tekin
Gökhan Gönül
Marcel Tisserand
Attila Szalai
Caner Erkin
Jose Sosa
Ozan Tufan
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci
Dimitris Pelkas
Enner Valencia
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