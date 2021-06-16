Fenerbahçe Beko, Devin Booker'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Khimki'de oynayan Devin Booker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Devin Booker ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.
Booker, hem çember altındaki bitiriciliği hem de şut tehdidiyle birlikte hücumda çeşitlilik sunan bir uzun. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Devin Booker’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
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