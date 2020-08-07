Fenerbahçe Beko, sezonu açtı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı-lacivertliler, Obradovic’in ardından göreve gelen yeni koç Igor Kokoskov yönetiminde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi. İdmanda, takımın idari menajeri Maurizio Gherardini de yer aldı.
Video Haberler
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar
- Beşiktaş’ta korkunç an! Köpeğe çarpıp kaçtı
- İnce'nin konuşulduğu programa damga vurdu!
- Davutoğlu'ndan 'sağcılık' itirafı
- 'Ustalık belgesi' olmayan berberden şoke eden savunma!
- Sivas'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı