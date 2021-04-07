Fenerbahçe Beko'da bir pozitif vaka!

Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:29
Fenerbahçe Beko'da bir pozitif vaka!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Covid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.



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