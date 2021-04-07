Fenerbahçe Beko'da bir pozitif vaka!
Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Covid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.
Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum
- Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz