Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
Futbol ve voleyboldaki gelişmelerin ardından Fenerbahçe Beko basketbol takımındaki pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, takımdaki pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.
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