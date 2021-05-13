Fenerbahçe, Darüşşafaka’yı uzatmada mağlup etti
ING Basketbol Süper Lig play-off çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, Darüşşafaka’yı 103-91 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Lig play-off çeyrek final eşleşmesi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Darüşşafaka’yı konuk etti.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreğini 19-15 önde bitiren Fenerbahçe, devre arasına 42-41 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodu 65-65 berabere biten maçın son periyodu da 85-85’lik eşitlikle sonuçlanırken Fenerbahçe rakibini uzatma sonucunda 103-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Fenerbahçe Beko: Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 17, De Colo 31, Barthel 11, Vesely 7, Pierre 17, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 3, Ali Muhammed
Darüşşafaka Tekfen: Luther 10, Magette 14, Andrews 22, Doğuş Özdemiroğlu 4, Jerrett 5, Gulley 22, Berk Demir 8, Sinan Güler 6, Erkan Veyseloğlu, Görkem Doğan, Emircan Koşut, Troy Selim Şav
1.Periyot: 19-15
Devre: 42-41
3. Periyot: 65-55
4. Periyot: 85-85
Beş faulle çıkanlar: 37.57 Doğuş Özdemiroğlu, 39.41 Jerrett (Darüşşafaka Tekfen)
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