Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü
Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, futbolcularla yaptığı görüşmelerde 10 maç 30 puan üzerinde duruyor.
Süper Lig’in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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