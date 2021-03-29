Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı

29 Mart 2021 Pazartesi, 12:46

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'i konuk edecek olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu da idmanda yer almadı. Gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Harun Tekin ve fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da antrenmana katılmadı.

Öte yandan Perotti ise idmanın ilk bölümünde düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.