Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu

14 Mart 2021 Pazar, 12:57

Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy, Mustafa Sarvanlar ve Mert Güzenge yapacak.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının VAR odasında Mete Kalkavan olacak.

AVAR görevini ise İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.