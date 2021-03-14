Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının VAR odasında Mete Kalkavan olacak.
Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy, Mustafa Sarvanlar ve Mert Güzenge yapacak.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının VAR odasında Mete Kalkavan olacak.
AVAR görevini ise İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu