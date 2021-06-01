Fenerbahçe HDI Sigorta Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer etti
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında başarılı libero Burak Mert ile anlaşmaya vardı. Burak Mert'e sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında voleybola başlayan 1990 doğumlu oyuncu, 2019 yılında A Milli Takım ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Burak Mert, 2018-2019 sezonunda Arkas Spor'daki performansıyla en iyi libero ödülünü kazandı.
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