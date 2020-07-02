Fenerbahçe istedi, Barcelona aldı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 13:07

Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun da ilgilendiği başarılı antrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.



Jasikevius'un Zalgiris'ten ayrılacağı kesinleştiği günden itibaren Avrupa'nın zirvede olan iki kulübü Fenerbahçe Beko ve Barcelona başarılı antrenör için kıran kırana bir yarışa başladı. Daha önce Fenerbahçe ve Barcelona kulüplerinde sporcu olarak da forma giyen Sarunas, senelik 1 Milyon Avo karşılığında 3 senelik anlaşma sağladı.



Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius’a 2 yıllık 3.2 milyon Avro (senelik 1.6 milyon Avro) bir teklifte bulunmuştu. Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'deki yapılanmaya güvenmediği ve kendi alacağı paradan ziyade takım bütçesinin fazlalığını önemseyip, Barcelona'ya imza attığı gerekli bilgiler arasında.



Fenerbahçe Beko'da rota Sergio Scariolo'ya çevrildi. İspanya Milli Takımı başantrenörlüğünü yapan koç, NBA'de Toronto Raptors'un da yardımcı antrenörü konumunda.