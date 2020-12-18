Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’e geldi

18 Aralık 2020 Cuma, 20:16

Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep’e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, teknik direktör Erol Bulut ve heyeti ile sarı lacivertli takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarlar, karşılama sırasında futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi.



