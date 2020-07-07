Fenerbahçe kalecisinin sırrı

07 Temmuz 2020 Salı, 16:39

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe’de gelecek yılın planlamasında önemli bir yer sahibi olan isimlerden biri de kaleci Altay Bayındır.

Sezon başında Ankaragücü’nden transfer edilen genç eldiven, zaman zaman çok eleştirilse de son haftalardaki performansıyla alkış toplamaya başladı.

Altay’ın bu performansının perde arkasında bir dizi olay var. Mart ayında pandemi nedeniyle Süper Lig’e verilen arada kaleci Altay Bayındır, kendisine verilen özel programı harfiyen uyguladı.

KNOOP’LA ÇOK İYİ BİR UYUM SAĞLADI

Habertürk Spor’dan Erdem Akbaş’ın haberine göre; Fenerbahçe’de yakaladığı forma şansını iyi değerlendirmekte kararlı olan Altay, özellikle devre arasında Samandıra’ya katılan kaleci antrenörü Marco Knoop’la da çok iyi bir uyum sağladı.

PANDEMİ SÜRECİNDE MARCO KNOOP DESTEĞİ

22 yaşındaki genç eldivenin performansının artmasında Borussia Dortmund’dan getirilen kaleci antrenörü Marco Knoop da etkili oldu. Altay’ın gelişmeye açık bir kaleci olduğunu her fırsatta vurgulayan Alman çalıştırıcı, pandemi sürecinde de sık sık öğrencisiyle irtibat halinde kalıp mental destek verdi.

Pandemi sonrası Fenerbahçe ilk maçını Kayserispor’la oynarken, karşılaşmaya damga vuran isim ise kuşkusuz Altay Bayındır’dı.

Kanarya sahadan 2-1 galip ayrılırken, Altay kalesine 6 isabetli şutun 5’ini kurtarmayı başardı.

Kasımpaşa karşılaşması hem Altay hem de Fenerbahçe adına şanssız bir mücadeleydi. Teknik direktör Fuat Çapa ile birlikte müthiş bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, Sarı-Lacivertli ekibi 2-0 mağlup etti. Altay kalesine gelen 5 isabetli şutun 3’ünü kurtarırken, 2 gole engel olamadı.

YENİ MALATYASPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI

Yeni Malatyaspor maçı ise Altay Bayındır adına adeta bir dönüm noktası oldu. Yeni Malatya’nın attığı ilk golden önce Fenerbahçe kalecisi Altay gelişi güzel bir vuruş yaparak topu taca gönderdi. Pozisyonun devamı gol olurken, çılgına dönen Emre, genç kaleciyi sert şekilde uyardı.

Karşılaşmanın son dakikasında Ozan Tufan’ın attığı golle Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrılırken, maç sonu gözyaşlarına hakim olamayan kaptan Emre, soluğu Altay’ın yanında aldı. Genç oyuncuyla konuşan kaptan Emre, “Saha içinde yaşanan her şey saha içinde kalır” diyerek takım arkadaşını hem uyardı hem de motive etti.

Her ne kadar Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza atsa Altay hakkında çıkan transfer dedikodularından ister istemez etkilendi. Kanarya’nın yeni sezonda kaleci arayışında olduğu ve Altay’a gelecek teklifleri değerlendireceği ileri sürülürken; Başkan Ali Koç, Habertürk TV’deki yayında spekülasyonlara noktayı koydu.

Başkan Ali Koç, Habertürk TV’deki programda “Kaleci arayışı var mı?” şeklindeki soruya “Altay'a çok güveniyorum, beğeniyorum ve iyi yerlere geleceğine inanıyorum” yanıtını vermişti. Bu sözler Altaya üzerinde adeta bir doping etkisi yarattı. Genç kaleci idmanlardaki isteki görüntüsüne, Göztepe maçındaki performansını ekledi.

Altay, Göztepe karşısında özellikle kalesine gelen 4 isabetli vuruşun 3’ünü kurtardı. Özellikle son dakikalarda Wilzcek’in kafa vuruşunda refleksini konuşturan genç eldiven taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı, kendisine yönelik yapılan eleştirilere performansı yanıt verdi.

Kaynak: Skor