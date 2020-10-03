Fenerbahçe ve Türk futbolunu üzen ölüm
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis 88 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis 88 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli ekibin unutulmaz futbolcusu Lefter de 2012 yılında vefat etmişti. 1947 yılında evlenen Lefter ve Stavrini çifti, efsane futbolcu hayatını kaybedene kadar 65 yıl evli kaldı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Resmi Twitter hesabından da paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”
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