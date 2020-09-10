Fenerbahçe Zajc'ı da gönderdi

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un düşünmediği Zajc İtalya'nın yolunu tuttu.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 12:59
Fenerbahçe Zajc'ı da gönderdi
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İtalyan ekibi Genoa Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı kiraladı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut, Zajc'ı kadrosunda düşünmemişti.

Anlaşmaya göre Geno, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 30 maç oynatırsa 3.5 milyon Avroya almak zorunda kalacak.



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