Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı
2013 yılından bu yana sarı lacivertli formayı giyen Alper Potuk, bugün itibarıyla Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe Kulübü, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
2013 yılından bu yana sarı lacivertli formayı giyen Alper Potuk, bugün itibarıyla takıma veda etti. 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Potuk'un, yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sarı lacivertli kulüp, bugüne kadarki emekleri için milli futbolcuya teşekkürlerini iletti ve kariyerinde başarılar diledi. Alper Potuk'un Süper Lig takımlarından teklif aldığı biliniyor.
Alper 6.5 milyon Avro nakit Bienvenu ve Orhan Şam karşılığında Eskişehir'den alınmıştı.
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