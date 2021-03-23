Fenerbahçe'de golcü çok atan yok

23 Mart 2021 Salı, 13:19

Fenerbahçe'nin her bölgesinde iki üç oyuncusu varken, gol bölgesi zayıf mı zayıf. Samatta, Valencia, Cisse ve Thiam alınacağına sağlam bir golcü transfer edilmiş olsaydı şu anki gol sıkıntısı bir nebze düşerdi. Haydi lige başlarken pas geçildi, peki ara transferde bu sıkıntı neden çözülmedi? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde notlarıma baktım; Aboubakar'ın tam net 4 gol pozisyonu girişimi olmuş, Samatta bir kez kaleye şut atmadan maçı bitirmiş. Ne Samatta, ne Cisse, ne Valencia, ne Cisse ne de Thiam Fenerbahçe'ye yakışıyor. Teknik direktör Erol Bulut da maç sonu röpörtajında son vuruşlarda yetersiz kaldıklarını söyledi. Sezon sonu bu dört isim gitmeli.

CANER DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça 11 başlayan Caner, Beşiktaş'tan alınan bir puanın mimarlarındandı. 32 yaşındaki oyuncu her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başladı. 20 orta deneyen Caner ayrıca Ozan'ın golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.



