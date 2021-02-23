Fenerbahçe'de İrfan Can'ın durumu ile ilgili açıklama
Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can'ın sakatlığı geçti.
Geride kalan haftada evinde Göztepe'ye mağlup olarak, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe için Trabzonspor maçının önemi ve zorluk derecesi de katlanırken sakatlardan iyi haber geldi..
Sarı lacivertlilerde Pelkas, Göztepe maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Şimdi gözler ara transferin flaş isimlerinden İrfan Can Kahveci'de. Medipol Başakşehir'deyken sakatlanan Kahveci'nin sakatlığı geçti. Doktorlar olumlu rapor verdi.
BULUT’A “HAZIRIM” MESAJI VERDİ
Yıldız oyuncunun yapılan son kontrollerinden iyi haber çıktı. İrfan Can, teknik direktör Erol Bulut tarafından tercih edilmesi halinde Trabzonspor maçının ikinci devresinde oynayabilecek duruma geldi. Oyuncu da kendini iyi hissettiğini ve oynamaya hazır olduğunu söyledi.
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